اخبار الرياضة

مايكل جوردان يخطط لـ”رعاية خاصة” في برشلونة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان يسعى للاستحواذ على تسمية ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني بعدما قرر النادي الكاتالوني تنازله عن حقوق اسم الملعب لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن شركة أسطورة كرة السلة إير جوردان قررت دفع ما يقارب عشرة ملايين يورو بشكل سنوي للحصول على حقوق ملكية اسم ملعب النادي الكاتالوني بداية من الموسم المقبل بعد ما عرض برشلونة اسم الملعب للتغيير وذلك للانتفاع التجاري من قبل إدارته والمساعدة المالية في مكافحة فيروس كورونا.

ويعد ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا حيث يتسع لتسعة وتسعين ألف متفرج، كما يعدّ الملعب من أهم المعالم التي تزخر بها مدينة برشلونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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