هيئة الرياضة تُبرِز وجهها الإنساني في رمضان

أطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني حملة إنسانية تهدف إلى تمويل 700 أسرة ليبية بسلة غذائية تحتوي احتياجاتهم في شهر رمضان.

وذكرت الهيئة ومن خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تسعى لتحقيق دورها الإنساني والاجتماعي تجاه المواطنين الليبيين في هذه المرحلة الصعبة.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد قامت بالعديد من المبادرات في الفترة الماضية لتعقيم بعض المقرات في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم كما أوقفت النشاط الرياضي إلى إشعار آخر حتى السيطرة على هذا الوباء.

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