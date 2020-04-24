ريبيري يتبرع لمكافحة كورونا في بلده الأم

انضم النجم الفرنسي فرانك ريبيري صاحب الأصول الجزائرية لحملة التبرع إلى بلده الأم لمكافحة فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم.

الحملة انطلقت بدعوة عدد من الفنانين واللاعبين لدعم المستشفيات المشمولة بمكافحة الفيروس كذلك لإغاثة الأسر الجزائرية المحتاجة في شهر رمضان الحالي.

وقال النجم الفرنسي عبر صفحته الرسمية على تطبيق انستغرام إن الوطن بحاجة للجميع في هذه المرحلة وقدم الدعوة إلى الثنائي الجزائري رشيد غزال وآدم وناس للمشاركة ومساعدة بلدهم في هذه المحنة.

وكان ريبيري قد تبرع في شهر مارس الماضي بمبلغ مالي لبعض المستشفيات في مدينة فلورنسا الإيطالية التي يتواجد بها نادي فيورنتينا فريقه الحالي الذي انتقل له مع بداية الموسم المتوقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية