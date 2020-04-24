رسمياً.. الإعلان عن تأجيل أمم أوروبا للسيدات حتى 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات والتي ستحتضنها إنكلترا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في أغلب الدول الأوروبية وفي بريطانيا بشكل كبير.

وجاء تأجيل البطولة لعام إضافي حيث ستُقام النسخة في يوليو 2022 بدلاً من صيف العام المقبل، بعد الأوضاع والظروف التي تشهدها أوروبا والعالم وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ومن المفترض أن تقام مباراة الافتتاح في السادس من يوليو فيما تلعب المباراة النهائية في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وكان اليويفا قد أعلن تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 للرجال حتى صيف 2021 بسبب الأحداث الراهنة، حيث ستنطلق في الحادي عشر من يونيو وحتى الحادي عشر من يوليو كما أكد الاتحاد الأوروبي بأن البطولة ستحتفظ بمُسماها الرئيسي إضافة إلى نفس الرعاة.

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