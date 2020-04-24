فيفا يدعم الاتحادات بـ 150 مليون دولار ضمن خطة الإغاثة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه سيصدر كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء لعامي 2019 و2020 في الأيام القليلة القادمة كخطوة أولى في خطة الإغاثة لمساعدة مجتمع كرة القدم المتأثر بجائحة كورونا سيعني هذا الإجراء أنه سيتم توزيع ما مجموعه حوالي 150 مليون دولار أمريكي على 211 هيئة وطنية لكرة القدم حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: “لقد تسبب الوباء في تحديات لم يسبق لها مثيل لمجتمع كرة القدم بأكمله، وبصفته الهيئة الحاكمة العالمية، فمن واجب الفيفا التواجد هناك ودعم أولئك الذين يواجهون احتياجات ملحة وسنبدأ بتقديم مساعدة مالية فورية إلى جمعياتنا الأعضاء، التي يعاني الكثير منها من ضائقة مالية شديدة.”

وتابع “هذه هي الخطوة الأولى لخطة الإغاثة المالية البعيدة المدى التي نقوم بتطويرها للاستجابة للطوارئ عبر مجتمع كرة القدم بأكمله. نحن مع أصحاب المصلحة ونقوم بتقييم الخسائر ونعمل على أنسب الأدوات وأكثرها فعالية لتنفيذ المراحل الأخرى من خطة الإغاثة هذه.”

وعن الدعم المادي قال: “في ظل الظروف العادية يقدم فيفا دعما للاتحادات الأعضاء بعد استيفاء معايير محددة. أما الآن فسيقوم الاتحاد الدولي بتحويل المبلغ دون أي استثناءات كدعم نشط للمساعدة في حماية كرة القدم عبر جميع الاتحادات الأعضاء.”

وأوضح: “ستصرف فيفا 500 ألف دولار أمريكي لكل اتحاد عضو في الأيام القادمة بالإضافة إلى أي استحقاق متبقٍ لعامي 2019 و2020.”

ويعني ذلك أن نصيب اتحاد الكرة من الدعم المبدئي سيصل إلى حوالي 8 ملايين جنيه ستصل حساب الاتحاد خلال أيام وفقا لتصريحات إنفانتينو.

وتابع رئيس الفيفا قائلا: “أود أن أشكر رؤساء لجنة فيفا للتطوير الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة واللجنة المالية برئاسة أليخاندرو دومينجيز على التزامهم وموافقتهم العاجلة على هذه الإجراءات من قبل لجانهم”.

وأضاف: “كجزء من هذا الإجراء سيتم الإفراج بالكامل عن جميع الحقوق المتبقية من الاتحادات الأعضاء في التكاليف التشغيلية في إطار برنامج Forward 2.0 للعامين 2019 و 2020. كما سيتم إصدار الدفعة الثانية من التكاليف التشغيلية لعام 2020، والتي كانت في الأصل المستحقة في يوليو حيث سيتم دفعها على الفور.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية