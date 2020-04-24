بيكهام: اعتزلت كرة القدم بسبب ميسي

كشف النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد عن اللحظة التي تيقن خلالها أن عليه ضرورة اعتزال كرة القدم ووداع المستطيل الأخضر.

وتحدث بيكهام في تصريحات لشبكة ” سكاى سبورت” الإخبارية مؤكدا أن مواجهته أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي كانت اللحظة التي دفعته لترك كرة القدم وكان بيكهام وقتها يبلغ من العمر 37 عاما، بمواجهة ميسي الذي كان لم يتجاوز سن الـ 25.

وأشار نجم مان يونايتد السابق في تصريحاته إلى أنه عانى كثيرا في “احتواء” النجم الأرجنتيني ميسي في وسط الملعب، خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2 في الذهاب، و1-1 في الإياب، ليتأهل برشلونة لنصف النهائي، وقال بيكهام: “قررت الاعتزال عندما كان ميسي يركض من حولي ويتجاوزني، بالرغم من سني المتقدم وقتها، استمتعت بالمواجهة، لقد كنا ممتازين ولم نهزم أمامهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية