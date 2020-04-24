خلاف بايرن ميونيخ ونوير يُعقد تجديد العقد

تقرير 218

لا يزال ملف تجديد الحارس الألماني مانويل نوير شائكا مع فريقه بايرن ميونيخ الذي يستغل فترة التوقف الإجباري حاليا لبناء سياسة جديدة قوامها تجديد العقود والحفاظ على اللاعبين فالقوة الشرائية في سوق الانتقالات القادم لن تكون مثل الأعوام السابقة تماشيا مع التأثيرات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

بعد تجديد عقود الثنائي هانزي فليك مدرب الفريق وعنصر الخبرة توماس مولر كانت إدارة البافاري تطمح لإقفال ملف تجديد العقود التي شارفت على الانتهاء ببقاء مانويل نوير لمواسم، إضافية خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2021 لكن الأمور لا تسير بسلاسة بين العملاق الألماني الذي يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما وبين إدارة البايرن.

وبحسب تقارير صحفية ألمانية فإن البافاري يَعرض عقدا لمدة ثلاث سنوات متضمنا لراتب يُقدر بحوالي اثني عشر مليون يورو وهذا ما يرفضه نوير الذي يرغب في البقاء لمدة أربع سنوات مع راتب سنوي لا يقل عن عشرين مليون يورو، وهذا الخلاف فتح الباب أمام رحيل متوقع له صيف 2021 وبصورة مجانية إن لم يحدث اتفاق بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة.

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