تعيين رئيس جديد لرابطة البريمرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعيين غاري هوفمان رئيسا جديدا للرابطة مساء الجمعة.

وذكرت الرابطة عبر الموقع الرسمي أن المساهمين صوتوا بالإجماع على تعيين هوفمان في الاجتماع الذي أقيم عن بُعد، وكان من المقرر أن يستلم غاري هوفمان المنصب من الرئيس المؤقت كلاوديا أدني في الأول من يونيو المقبل.

وقال غاري هوفمان عقب تعيينه بأن كرة القدم تُعد محور حياته والتطور هو المجال الرئيسي في عمله لذلك فالانضمام إلى رئاسة رابطة البريمرليغ شرف كبير له، كما أكد بأنه سيشكل شراكة كبيرة مع الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز وسيتم التعاون في ترويج استراتيجيات وأفكار جديدة.

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