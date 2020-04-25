اخبار الرياضة

إدارة السويحلي توقف عقود اللاعبين والمدربين

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت إدارة نادي السويحلي إيقاف جميع العقود المبرمة مع كافة المدربين والمشرفين بالنادي في مختلف الفئات وجميع الألعاب حتى إشعار آخر بسبب توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا

وكانت هذه الخطوة الأولى التي اتخاذها النادي السويحلي كي لا يرهق نفسه ماليا في حال استئناف النشاط من جديد، ومن المتوقع أن تأخذ عدة أندية محلية ذات القرار خاصة أن النشاط متوقف منذ أكثر من عام بسبب الأحداث العسكرية الدائرة في طرابلس، خاصة أن عدة أندية قد أبرمت عقودا مع مدربين ولاعبين عرب وأجانب وذلك سيكلف خزائنهم أموالا طائلة لن تستطيع الأندية تحملها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك