إدارة السويحلي توقف عقود اللاعبين والمدربين

قررت إدارة نادي السويحلي إيقاف جميع العقود المبرمة مع كافة المدربين والمشرفين بالنادي في مختلف الفئات وجميع الألعاب حتى إشعار آخر بسبب توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا

وكانت هذه الخطوة الأولى التي اتخاذها النادي السويحلي كي لا يرهق نفسه ماليا في حال استئناف النشاط من جديد، ومن المتوقع أن تأخذ عدة أندية محلية ذات القرار خاصة أن النشاط متوقف منذ أكثر من عام بسبب الأحداث العسكرية الدائرة في طرابلس، خاصة أن عدة أندية قد أبرمت عقودا مع مدربين ولاعبين عرب وأجانب وذلك سيكلف خزائنهم أموالا طائلة لن تستطيع الأندية تحملها

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