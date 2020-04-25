تشيلسي يتبرع برواتب اللاعبين لصالح جمعيات خيرية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي اتفاقه مع اللاعبين على دعم الجمعيات الخيرية عوضاً عن تخفيض رواتبهم، وسيتم دفع أجور الموظفين كاملة ولن يتم استخدام الدعم الحكومي لذلك.

وكشف النادي اللندني عن الاتفاق في بيان رسمي قائلا، “أجرى ممثلو إدارة تشيلسي مؤخرًا محادثات مكثفة مع لاعبي الفريق الأول، لمناقشة كيفية المساهمة المالية للنادي خلال أزمة فيروس كورونا، كان الهدف من هذه المفاوضات هو إيجاد شراكة هادفة حول ضمان الحفاظ على الوظائف للموظفين وتعويض المعجبين والمشاركة في الأنشطة من أجل أسباب جيدة”.

وأضاف البيان، “نحن ممتنون للاعبي الفريق على لعب دورهم في مساعدة النادي في الأنشطة المجتمعية، وكذلك جميع القضايا الخيرية التي يدعمونها في بلدانهم الأصلية، ومن خلال مبادرة اللاعبين معا لدعم هيئة الخدمات الصحية، في ذلك الوقت لن يساهم اللاعبون في النادي مالياً وبدلاً من ذلك وجه المجلس لتركيز جهودهم على زيادة دعم القضايا الخيرية الأخرى، مع تطور هذه الأزمة، سيستمر النادي في إجراء محادثات مع اللاعبين بشأن المساهمات المالية لأنشطة النادي”.

بذلك يكون قد رفض لاعبو تشيلسي تخفيض 10% من رواتبهم، على الرغم من أن صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت على موافقة لاعبي البلوز بقيادة قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا على تخفيض الرواتب بنسبة 10٪ بعد أن اقترح النادي في البداية تخفيضًا بنسبة 30٪.

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