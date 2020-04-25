ليفربول يخطط لخطف مهاجم لاتسيو الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادى ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الإسباني خواكين كوريا مهاجم لاتسيو في موسم الانتقالات المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز وجه أنظاره نحو خواكين كوريا، ليكون بديلا للسنغالي ساديو ماني.

وأشار الموقع إلى أن كوريا من أبرز المواهب المثيرة في حاليا في الدوري الإيطالي، كما أنه قد يكون متاحًا في الميركاتو المقبل نظير 20 مليون جنيه إسترليني فقط، عقب أزمة كورونا.

وأوضح “كالتشيو ميركاتو” أن كوريا مناسب تمامًا لمشروع كلوب، حيث إن عمره لا يزال 25 عاما ويتمتع بسرعة فائقة ستساعد ليفربول على مواصلة النجاح في المرتدات.

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد كوريا مع لاتسيو يبلغ 72 مليون إسترليني، ويعد الألمانى تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج هدف ليفربول الأول من المهاجمين في موسم الانتقالات.

ويسارع نادي ليفربول الإنجليزي الزمن لإنهاء صفقة المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج، وذلك بعد التقارير التي انتشرت عن دخول نادي برشلونة الإسباني في صراع التعاقد مع اللاعب الشاب.

ووضع الفريق الكتالونى اللاعب صاحب الـ24 عاما، كخيار بديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان والذى سيكلف النادي 111 مليون يورو، في ظل تمسك إنتر بالحصول على المبلغ كاملا وعدم إدخال لاعبين ضمن الصفقة.

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