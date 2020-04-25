الدوري الإيطالي: إلغاء الموسم سيدفع أندية أوروبا لسرقة لاعبينا

حذر لويجي دي سيرفو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، من استكمال الموسم الحالي لما يترتب عليه من أضرار وعواقب وخيمة يمكن تؤثر على مستقبل الأندية.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أكدت في بيان رسمي موافقة كافة أندية الكالتشيو على استكمال الموسم الحالي، والمُعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد “COVID 19”.

وقال رئيس الرابطة الإيطالي في تصريحات لموقع “فوتبول إيطاليا”، إن الفشل في إكمال الموسم الحالي يعنى أن الأندية الأجنبية، وتحديدا أندية أوروبا، يمكن أن تنهب كرة القدم الإيطالية وتنتزع أبطالنا بأسعار قليلة.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإيطالي، “اللاعبون الذين بقوا سيخضعون لرواتبهم، وستذهب الأندية إلى الأحمر وستهجر أفضل المواهب إلى مكان آخر، لقد قامت هولندا وبلجيكا بالفعل بإغلاق مواسمهما، على الرغم من أنه قد لا يتم حل المشكلة بالكامل هناك أيضًا.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بيانًا رسميًا، قالت فيه: “أكد مجلس رابطة الدوري، الذي اجتمع اليوم بالإجماع مع وجود 20 ناديًا، عزمه على اكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك”.

كانت 7 أندية بالدوري الإيطالي أبرزهم تورينو وسامبدوريا وفيورنتينا أعلنوا رفضهم لاستئناف موسم الدوري الإيطالي الجاري، والذي توقف خلال الفترة الماضية نتيجة لتفشى فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

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