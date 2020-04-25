رونالدو يواصل تدريباته الجادة للحفاظ على لياقته

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي تدريباته البدنية القوية تحسبا لاستئناف النشاط الكروي المتوقف حاليا بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونشر رونالدو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة له وهو يزاول عددا من التدريبات الرياضية معلقا عليها:”ابقوا أقوياء يا رجال..هيا بنا”.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قد أشارت إلى أنه على الرغم من محاولات باريس سان جيرمان الفرنسي لإغراء رونالدو بالانتقال لصفوفه إلا أن قائد منتخب البرتغال لديه كل نية لتحقيق اتفاقه.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو لديه علاقة “ممتازة” مع إدارة يوفنتوس على الرغم من توقف النشاط الكروي أثر تفشى انتشار فيروس كورونا.

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