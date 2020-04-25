لوكا توني يوزع البيتزا على الإسعاف لإنقاذ مصابي كورونا في إيطاليا

شارك لوكا توني نجم كرة القدم الإيطالي السابق، في جهود تخفيف المعاناة عن المتضررين من أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينته مودينا الإيطالية.

وأكد توني 42 عامًا، الفائز مع المنتخب الإيطالي “الآزوري” بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، في تصريحات لقناة “آر تي إل” التليفزيونية الألمانية، إنه شريك في مطعم، يعمل على توزيع البيتزا على العاملين في مجال إنقاذ المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واتفق توني مع شريكه بالمطعم على توزيع شطائر البيتزا على 118 شخصًا يعملون في خدمة الإسعاف، التي تتم من خلال التنسيق هاتفيًا ولوجستيًا؛ حيث يبذل هؤلاء الأشخاص جهدًا كبيرًا.

قال لوكا توني، أن تواجده خلال توزيع البيتزا، كان مفاجأة هائلة لهؤلاء الأشخاص. وقال: “اتخذنا جميع الاحتياطات الوقائية خلال نقل هذه البيتزا إلى مركز التنسيق الخاص بالإسعاف”

ودشن توني أيضًا، مبادرة مع نجوم المنتخب الإيطالي الفائز بلقب مونديال 2006.

وقال توني: جمعنا المال، ويمكن للأصدقاء والمعارف وكل شخص أن يشارك، نسعد أيضًا باستقبال التبرعات الصغيرة من يورو واحد إلى 5 يوروهات، هذا ساعدنا على شراء 4 سيارات إسعاف هذا الأسبوع، جمعنا 400 ألف يورو، مشيرًا إلى أنهم سيسلمون سيارات الإسعاف إلى لجنة الصليب الأحمر.

من جهته، يعتقد كارل هاينريخ ديتمار، طبيب باير ليفركوزن، أن هذه الكمامات لن تكون ضرورية، نظرًا لأن رابطة الدوري تعتزم إجراء فحوص دورية للاعبين.

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