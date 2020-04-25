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نادي بلخير يمنح جوائز للفائزين في بطولة البومزي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الصفحة الرسمية للجنة التسييرية لرياضة التايكواندو على الفيسبوك أن نادي بلخير يقدم جوائز قيّمة للفائزين في البطولة الدولية الأولى للسراي الحمراء للبومزي “أونلاين”

وأضافت اللجنة في منشورها أنه سيتم تقديم الجوائز بعد عيد الفطر وستمنح أيضا شهادات حضور لدورة التدريب الدولية التي يلقيها محاضرون من المملكة العربية السعودية تحت إشراف اللجنة التسييرية للتايكواندو.

وكانت بطولة السراي الحمراء الأولى قد انطلقت المدة الماضية عبر الإنترنت للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي ولتجنب انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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