إدارة برشلونة تدرس جديا عدم استكمال الليغا

أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تدرس جديا التقدم بالاعتذار عن عدم استكمال منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم تخوفا من المخاطر الصحية التي قد تداهم اللاعبين في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي الكاتلوني ترحب بفكرة عودة التدريبات بضوابط خاصة لكنها متخوفة من المباريات وكثرة التنقلات في المرحلة الحالية والتي قد تكون وراء إصابة بعض اللاعبين بـ كورونا.

وأضافت الصحيفة أيضا أن برشلونة سيخسر العديد من الأموال جراء عدم استكمال الموسم لكنه يضع صحة لاعبيه وأطقمه فوق أي اعتبار لذلك قد يتجه لاتخاذ هذا القرار خلال الأيام القليلة القادمة.

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