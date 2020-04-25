الاتحاد المصري يواصل تعليق مسابقاته

واصل الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق مسابقاته على صعيد جميع الدرجات والفئات حتى منتصف شهر مايو القادم.

ونشر مجلس إدارة الاتحاد المصري بيانا، مدد من خلاله تعليق المنافسات الكروية التي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنها في نهاية شهر أبريل الحالي، ولكن القرار الحكومي الصادر من مجلس الوزراء المصري باستمرار حظر التجول للسيطرة على فيروس كورونا كان له رأي آخر، حيث امتثل الاتحاد المصري للقرار لمساعدة الجهات الرسمية في السيطرة على الفيروس.

وكان الدوري المصري قد توقف في منتصف شهر مارس الماضي ويشير الترتيب إلى تصدر الأهلي للمسابقة برصيد تسع وأربعين نقطة يليه فريق المقاولون العرب برصيد ثلاث وثلاثين نقطة.

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