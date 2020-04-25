البرتغالي لياو يتبرع بـ24 ألف كمامة لمستشفى لشبونة

قام لاعب ميلان الشاب البرتغالي رافئيل لياو بالتبرع لمستشفى العاصمة لشبونة بـ24 ألف كمامة، دعماً منه للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وتقدم مستشفى جارسيا دي أورتا في لشبونة بالشكر للاعب ووالده لمساهمته الإنسانية تجاه بلده في هذه المرحلة الصعبة.

وكان المهاجم البرتغالي قد غادر إيطاليا عائدا إلى بلده منذ تفشي الفيروس شهر مارس الماضي وقد يعود إلى ميلانو شهر مايو القادم لكي يستأنف التدريبات رفقة فريقه تمهيدا لعودة المنافسات.

وانتقل لياو إلى ميلان في صفقة كلفت خزائن النادي الإيطالي حوالي 34 مليون يورو ولعب 22 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

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