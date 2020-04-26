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هولندا تعلن إلغاء دوري الموسم الحالي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء منافسات الموسم الجاري بعد تواصل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن الاتحاد الهولندي أكد أن الموسم الحالي لن يستكمل في وقته بعد قرار الحكومة الهولندية قبل أيام تمديد حظر عودة المنافسات حتى الأول من سبتمبر المقبل، لتصبح البطولة الهولندية أول البطولات الأوروبية الهامة التي يتم إلغاء موسمها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الهولندي اتفق مع رابطة الأندية على إلغاء كل نتائج المسابقة للموسم الحالي ما يعني أنه لن يكون هناك أي بطل للموسم وهبوط للدرجة الثانية أو صعود لأندية جديدة في المسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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