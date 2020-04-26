هولندا تعلن إلغاء دوري الموسم الحالي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء منافسات الموسم الجاري بعد تواصل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن الاتحاد الهولندي أكد أن الموسم الحالي لن يستكمل في وقته بعد قرار الحكومة الهولندية قبل أيام تمديد حظر عودة المنافسات حتى الأول من سبتمبر المقبل، لتصبح البطولة الهولندية أول البطولات الأوروبية الهامة التي يتم إلغاء موسمها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الهولندي اتفق مع رابطة الأندية على إلغاء كل نتائج المسابقة للموسم الحالي ما يعني أنه لن يكون هناك أي بطل للموسم وهبوط للدرجة الثانية أو صعود لأندية جديدة في المسابقة.

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