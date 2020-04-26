اخبار الرياضة

رونالدو “عزل جديد” في الانتظار

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة توتو سبورت أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوعين لدى عودته إلى إيطاليا.
وأوضحت الصحيفة المقربة من البيانكونيري أن رونالدو سيعود إلى تورينو خلال الأيام المقبلة، وسيخضعُ إلى جانب زملائه في الفريق الذين غادروا إيطاليا كدوغلاس كوستا ودانييلو وأليكس ساندرو الذين غادروا إلى البرازيل، للعزل الصحي الذاتي في منازلهم لمدة 14 يومياً للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.
ويتطلع بطل إيطاليا إلى استئناف التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن قبل العودة إلى منافسات الدوري خلال الفترات القادمة رغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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