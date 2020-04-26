إبراهيموفيتش: لن أعود إلى إيطاليا حتى يتضح مستقبل الدوري

قرر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البقاء في موطنه السويد وعدم العودة إلى إيطاليا حتى تتضح صورة عودة الدوري الإيطالي من عدمها في الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بعض التصريحات على لسان النجم السويدي أكد من خلالها استمراره في خوض التدريبات رفقة فريق هاماربي السويدي الذي يمتلك نسبة من أسهمه إلى حين معرفة مصير الدوري الإيطالي.

وأكد إبرا أنه مستمر في خوض التدريبات وهذا ما يعطيه الأفضلية على غالبية لاعبي ميلان الذين يمكثون في المنزل هذه الأيام.

وكانت إدارة ميلان قد تواصلت مع لاعبيها وأخبرتهم بضرورة العودة إلى إيطاليا في أقرب فرصة للدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل استئناف التدريبات في شهر مايو المقبل.

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