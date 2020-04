دي ليخت يرغب في عدم تفويت حلم الانضمام إلى العمالقة الكتالونيين هذا العام [سبورت]

يجري نادي برشلونة الإسباني محادثات مع متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس بشأن انتقال اللاعب ماتياس دي ليخت، إلى صفوف النادي الكتالوني، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

ويأتي ذلك بعد عام من رفض النجم الهولندي ماتيس دي ليخت، البالغ من العمر 20 عاما، الانضمام إلى برشلونة لحساب يوفنتوس، لكنه يرغب في عدم تفويت حلم الانضمام إلى العمالقة الكتالونيين هذا العام.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” اليومية الإسبانية، فإن نادي برشلونة عازم على اصطياد دي ليخت من السيدة العجوز، كما يتطلع على انضمام لاعب خط وسط اليوفي البرازيلي آرثر إلى صفوفه.

وبحسب الصحيفة فإن دي ليخت يحب كثيرا اللعب للبلوغرانا، وسبب رفضه للانضمام للبرشا العام الماضي يعود بشكل رئيسي لقيمة اقتطاعات الضرائب في إسبانيا المرتفعة مقارنة بالضرائب في إيطاليا.

وفي المقابل، تشير تقارير صحفية إيطالية لعدم رغبة نادي يوفنتوس ببيع دي ليخت لأي من الأندية، إذ يفضل أبطال إيطاليا الاحتفاظ به لبضع سنوات أطول لأن الجمهور ينظر له كخليفة لجورجيو كيليني في الفريق، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ونفت صحيفة “كوريري دي تورينو” الإيطالية التقارير التي تحدثت عن رحيل اللاعب الهولندي سواء بالانضمام إلى الشياطين الحمر في إنجلترا أو إلى نادي ريال مدريد أو حتى إلى برشلونة الإسباني.

وتعثر مشوار دي ليخت في بداية انتقاله لاستاد إليانز من أياكس الهولندي بصفقة بلغت 67.8 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكنه حافظ على رباطة جأشه كقلب دفاع للسيدة العجوز، حيث لا يزال لدى دي ليخت أربع سنوات متبقية على عقده الحالي.

The post تقارير: دي ليخت يحلم ببرشلونة بعيدا عن السيدة العجوز appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا