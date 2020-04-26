كشوفات كورونا أزمة جديدة تهدد استئناف البطولات

تقرير

كشوفات خلو اللاعبين من فيروس كورونا فصل جديد يضاف إلى معاناة الاتحادات والأندية الراغبة في استئناف بطولاتها ومبارياتها خلال المدة المقبلة.

وتقف المنظمات الصحية سدا منيعا أمام الأندية والاتحادات وترى أن المرضى أو الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أولى من اللاعبين الذين يمتلكون من الأساس مناعة قوية قد تقيهم من المرض.

وفي ألمانيا طلبت رابطة الدوري أكثر من 20 ألف كشف للاعبين والأطقم المصاحبة لإثبات خلوهم من كورونا وانطلاق المباريات في جو صحي آمن.

أما في إيطاليا فعرض رئيس الاتحاد توفير 5 كشوفات على اللاعب الواحد لمصلحة الجهات المعنية لضمان توفير هذه الكشوفات التي لا تنطلق المباريات إلا في حالة إجرائها.

وعلى أمل تحسن الأوضاع خلال الأيام المقبلة تتطلع الاتحادات والأندية لإيجاد حلول لهذه العوائق لتمر أزمة كورونا بسلامة وتستكمل البطولات ويخرج الجميع من هذا النفق المظلم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية