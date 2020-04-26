آرسنال يقرر العودة للتدريبات

سيكون آرسنال من أوائل الأندية التي تعود للتدريبات مجددا وذلك من خلال بيان أعلنت بواسطته إدارة الفريق عن استئناف نشاطها من داخل مركز التدريبات بداية من الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي، في تصريحات، إن العمل سيتم بنسق تدريجي وباحترام مسافات التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة اللاعبين والعاملين بالنادي.

وأضاف المتحدث أن التدريبات في أيامها الأولى ستكون فردية للاعبين بإشراف المدرب ميكيل أرتيتا.

وكان أرسنال من ضمن الأندية التي اتفقت مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بمعدل يصل لحوالي 12.5% للحفاظ على الحالة الاقتصادية للنادي في ظل تفشي فيروس كورونا وتوقف البريميرليج.

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