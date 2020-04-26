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آرسنال يقرر العودة للتدريبات

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون آرسنال من أوائل الأندية التي تعود للتدريبات مجددا وذلك من خلال بيان أعلنت بواسطته إدارة الفريق عن استئناف نشاطها من داخل مركز التدريبات بداية من الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي، في تصريحات، إن العمل سيتم بنسق تدريجي وباحترام مسافات التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة اللاعبين والعاملين بالنادي.

وأضاف المتحدث أن التدريبات في أيامها الأولى ستكون فردية للاعبين بإشراف المدرب ميكيل أرتيتا.

وكان أرسنال من ضمن الأندية التي اتفقت مع لاعبيها على تخفيض أجورهم بمعدل يصل لحوالي 12.5% للحفاظ على الحالة الاقتصادية للنادي في ظل تفشي فيروس كورونا وتوقف البريميرليج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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