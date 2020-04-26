عودة قريبة للدوري البولندي بعد موافقة السلطات

أبلغ رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي اتحاد الكرة في بلاده بقدرته على استئناف منافسات الدوري في أواخر شهر مايو القادم دون حضور الجمهور واشتراطات صحية بالتنسيق مع الوزارة.

وكان الدوري البولندي قد توقف في العاشر من شهر مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في غالبية الدول الأوروبية.

وفي كلمة مقتضبة وتمهيدية له قال رئيس الوزراء البولندي” بالإمكان الآن العودة لاستئناف مباريات الدوري دون حضور الجمهور والاستمتاع بها خلف شاشات التلفاز”.

وستبدأ الأندية البولندية في عملية إعادة اللاعبين خارج البلاد خلال الأيام المقبلة من أجل خضوعهم للحجر الصحي تمهيدا لاستئناف الدوري.

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