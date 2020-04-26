اخبار الرياضة

عودة قريبة للدوري البولندي بعد موافقة السلطات

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبلغ رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي اتحاد الكرة في بلاده بقدرته على استئناف منافسات الدوري في أواخر شهر مايو القادم دون حضور الجمهور واشتراطات صحية بالتنسيق مع الوزارة.

وكان الدوري البولندي قد توقف في العاشر من شهر مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في غالبية الدول الأوروبية.

وفي كلمة مقتضبة وتمهيدية له قال رئيس الوزراء البولندي” بالإمكان الآن العودة لاستئناف مباريات الدوري دون حضور الجمهور والاستمتاع بها خلف شاشات التلفاز”.

وستبدأ الأندية البولندية في عملية إعادة اللاعبين خارج البلاد خلال الأيام المقبلة من أجل خضوعهم للحجر الصحي تمهيدا لاستئناف الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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