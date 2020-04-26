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طقطق بين أفضل 5 لاعبين بالدوري المصري

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ورد اسم الدولي الليبي المحترف في صفوف النادي المصري البورسعيدي ضمن أفضل خمسة محترفين في هذه النسخة في الدوري المصري.

وجاء التقييم بناء على أرقام جميع اللاعبين حسب المواقع الرياضية المصرية، وضمت قائمة أفضل خمسة محترفين كلًا من التونسيان سيف الدين الجزيري، وعلي معلول، والنيجيري جينيور اجاي، والبوركيني سعيدو سيمبوري، إلى جانب لاعبنا الدولي مفتاح طقطق، الذي انتقل الصيف الماضي إلى المصري البورسعيدي قادما من الأهلي طرابلس.

واستطاع طقطق إثبات نفسه في الدوري المصري وقيادة فريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك مفتاح طقطق عدة عروض ومن الوارد جدا أن يغادر الدوري المصري في حال عودة النشاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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