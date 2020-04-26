يوفينتوس يكشف عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020 – 2021

كشفت تقارير صحفية، عن القميص الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي، في الموسم المقبل 2020 – 2021، والذي سيشهد عودة الخطوط السوداء والبيضاء، مع حروف ذهبية.

قام موقع TGcom””، بتسريب قميص يوفنتوس الجديد، من تصميم أديداس، للموسم المقبل، والذي قام بإلغاء الشكل الحالي للقميص، الذي أثار المزيد من الجدل.

التصميم الجديد لقميص فريق السيدة العجوز، يعيد الخطوط السوداء والبيضاء بطريقة متقاطعة، وسيكون القميص يحمل اللون الأبيض.

وتمت إضافة اللون الذهبي على شعار النادي، بالإضافة إلى رقم القميص، بجانب الجوارب.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعطت الضوء الأخضر للأندية، من أجل العودة للتدريبات الفردية، بداية من 4 مايو المقبل، أن تبدأ التدريبات الجماعية يوم 18 من نفس الشهر، وسيكون الأول من شهر يونيو المقبل، موعدا لاستئناف المسابقة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية