الحكومة الإيطالية تسمح بعودة التدريبات في مايو

قررت الحكومة الإيطالية السماح للاعبي النخبة العودة للتدريبات الرياضية الفردية بشكل رسمي والتدريبات الجماعية في 18 من مايو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي خاص للكشف عن عودة الحركة في إيطاليا أنه ومن الرابع من مايو سيتم السماح بخوض التدريبات خلف أبواب موصدة مشيراً إلى تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد بشكل رسمي في بداية الشهر المقبل، مضيفا أن على الأندية أن تبدأ جاهزيتها للتدريبات الجماعية منذ 18 من مايو المقبل على أن يتم تقييم الأوضاع بناء على الشروط والضوابط التي وضعتها الحكومة بالشراكة مع وزارة الصحة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عودة الدوري الإيطالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا قد تستأنف في الثاني من يونيو المقبل بعدما أكدت رابطة الدوري في بيان موافقة كافة أندية السيريا آ على استكمال الموسم الحالي.

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