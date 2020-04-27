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ريال مدريد يستكمل الموسم خارج البرنابيو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى نادي ريال مدريد موافقة رسمية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم باستكمال باقي مبارياته في الليغا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو عقب عودة النشاط الكروي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب صحيفة آس فإن النادي الملكي تحصل على تصريح رسمي من الاتحاد الإسباني بخوض مبارياته المتبقية في الليغا خارج ملعبه سانتياغو برنابيو ليخوض المواجهات في ملعب المدينة الرياضية ألفريدو دي ستيفانو.

وكشفت الصحيفة المقربة من النادي المدريدي أن إدارة ريال مدريد تسعى لاستغلال الوقت الحالي في أعمال إصلاح وتطوير ملعب البرنابيو والتي كانت ستكون مهددة بالإلغاء إذا لم يوافق الاتحاد الإسباني على اللعب في ملعب دي ستيفانو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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