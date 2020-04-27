ريال مدريد يستكمل الموسم خارج البرنابيو

تلقى نادي ريال مدريد موافقة رسمية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم باستكمال باقي مبارياته في الليغا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو عقب عودة النشاط الكروي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب صحيفة آس فإن النادي الملكي تحصل على تصريح رسمي من الاتحاد الإسباني بخوض مبارياته المتبقية في الليغا خارج ملعبه سانتياغو برنابيو ليخوض المواجهات في ملعب المدينة الرياضية ألفريدو دي ستيفانو.

وكشفت الصحيفة المقربة من النادي المدريدي أن إدارة ريال مدريد تسعى لاستغلال الوقت الحالي في أعمال إصلاح وتطوير ملعب البرنابيو والتي كانت ستكون مهددة بالإلغاء إذا لم يوافق الاتحاد الإسباني على اللعب في ملعب دي ستيفانو.

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