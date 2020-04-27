الدوري الإيطالي “يطرق الأبواب” في يونيو

تقرير 218

حلم عودة الكرة الإيطالية إلى الدوران بعد التوقف الذي قارب الشهرين بدأ يتحقق، فالسماح للاعبين بالتدرب فردياً في بداية الرابع من مايو كما أعطت الحكومة الضوء الأخضر للاعبين بالتدريبات الجماعية في منتصف مايو المقبل .

وانتظر متابعو الكرة الإيطالية هذا القرار بكل شغف فيوم الرابع من مايو سيكون فعلياً أول أيام التدريبات للاعبين بشكل فردي مع وجود ضوابط وتعليمات من وزارة الصحة ووزارة الرياضة

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الإجراءات تضمنت تخفيف إغلاق البلاد والتخطيط للعودة التدريجية للرياضة بالتدريبات الجماعية بداية من الثامن عشر من مايو إلا أن وزير الرياضة أكد أن البروتوكول الطبي لن يكون كافياً لضمان عودة منافسات السيريا آ كإجراء احترازي حتى يتقلص انتشار فيروس كورونا بصورة واضحة.

ومن المتوقع استئناف المنافسات بصورة رسمية في بداية يونيو حيث كشف موقع فوتبول إيطاليا أن تاريخ الثاني من يونيو سيكون فعلياً لدوران عجلة الدوري الإيطالي رغم غياب الجمهور، ليكون التوقف الإجباري قد وصل إلى قرابة 3 أشهر كاملة ما يعني ضرورة جاهزية اللاعبين بصورة أكبر من نواحي اللياقة والاستعدادات.

ولم يهدد إلغاء عدد من المسابقات في أوروبا وعلى رأسها الدوري الهولندي طموح عودة الدوري في إيطاليا فاللاعبون المحترفون على أتم الجاهزية للعودة إلى أنديتهم للبدء التدريجي في التحضيرات قبل الانطلاق الفعلي للدوري.

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