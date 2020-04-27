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دوناروما منفتح على تجديد عقده مع ميلان.. بشرط

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرغب حارس ميلان والمنتخب الإيطالي دوناروما في تجديد عقده رفقة فريقه لمواسم إضافية على الرغم من ارتباط اسمه بالعديد من كبرى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وتشلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” فإن الحارس الإيطالي الشاب منفتح على خيار التجديد والاستمرار مع ميلان مقابل راتب سنوي يقدر بحوالي 6 ملايين يورو ولكن ذلك يتعارض مع سياسة بنك إليوت الأمريكي المالك لأسهم النادي.

وينتهي عقد دوناروما رفقة ميلان في صيف عام 2021 ويشكل راتبه عقبة كبيرة في طريق تجديد عقده رفقة ميلان خاصة وأن التوقف الإجباري للدوري الإيطالي شكل ضربة اقتصادية للعديد من الأندية على مستوى العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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