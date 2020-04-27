رئيس نادي الهلال نادر إبراهيم بوشناف يكشف أنشطة النادي المستقبلية

بنغازي 27 أبريل 2020 (وال)- كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ المحامي نادر إبراهيم بوشناف، عن أنشطة نادي الهلال مستقبلا.

وقال المحامي نادر إبراهيم بوشناف – في حوار مع صحيفة أخبار بنغازي صدر أمس الأحد – “لقد وقع علينا الاختيار لاستضافة كأس شمال أفريقيا لكرة القدم للأندية بشكل رسمي، وتم إبلاغنا عن اتحاد شمال أفريقيا، وكانوا أيضا في انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي للحكام لكرة القدم، وذلك من أجل أن تصبح البداية في رفع الحظر على الملاعب الليبية، لاستضافة مباريات كرة القدم على ملاعبنا، ولكن نتيجة لظرف وباء كورونا، تم تأجيله وما زلنا نحن من وقع عليه الاختيار”.

وأضاف نادر إبراهيم بوشناف : “بالرجوع إلى مبادرات واستقطاب نادي الهلال للفرق الأجنبية للعب على أرض ليبيا، حيث سبق لنادي الهلال منذ 40 عامًا تقريبًا، وتحديدًا عام 1979م، حيث استضاف النادي آخر فريق من رومانيا وهو سوتشافيا الروماني، والحقيقة نحن كنادي الهلال يحذونا الأمل باستضافة الفرق الأجنبية للعب فوق أرضنا، وتسليط الضوء على إن مدينة بنغازي آمنه، ولدينا القدرة على الاستضافة، فنحن نمتلك كوادر ذات خبرة عالية في هذا الجانب”.

وتابع نادر إبراهيم بوشناف : “فقد زارني كل من روابط أندية : الأهلي بنغازي، التحدي، النصر، حيث أبدوا استعدادهم لمواكبة مباراة فريقنا ضد جورماهيا الكيني، وكانت مبادرة طيبة، وهذا يُعطينا الأمل في استضافة فرق أخرى بإذن الله، ومن بين الحاضرين للمباراة رؤساء النادي الأهلي السابقين وهم الأستاذ حسني شمبش، والأستاذ فتحي بوشعراية، وفي حضورهما هو رمزًا لتكوين أسرة واحدة للرياضة الليبية، حيث قبل أن يكونا رؤساء للنادي الأهلي، كانوا لاعبين في نادي الهلال والأهلي، ومن هذا المنطلق نستطيع جميعًا العمل في خط رياضي مستقيم”.

وكشف نادر إبراهيم بوشناف عن وضع إدارة النادي لخطة إستراتيجية ومستقبلية لقطاع الناشئين لكافة الألعاب بأطقم عربية.

وحول علاقته بالجانب الرياضي يتحدث الأستاذ المحامي نادر أبوشناف: “بدايتي مع الرياضة كانت بنادي بنغازي الجديدة في لعبة كرة القدم في فئة الناشئين، ومن ثم تحولت إلى النادي الأهلي بنغازي في لعبة كرة اليد، بإشراف الأستاذ رمضان المسماري، وأتذكر أن اللاعب السابق لكرة السلة بالنادي الأهلي نور حامد، هو من طلب مني اللعب بالأهلي في كرة اليد، باعتباره كان جارًا لي في المنطقة، حيث لعبت أعتقد موسم أو أثنين، ومن ثم أنتقل المدرب المسماري إلى نادي الفويهات لتدريب فريقها، وأنا رجعت لبنغازي الجديدة في قطاع الناشئين، ومن ثم تركت اللعب نهائيًا حيث أستقر تفكيري لمواصلة دراستي”.

وبشأن الجانب الإداري في الحقل الرياضي، قال نادر إبراهيم بوشناف: “عملت مديرًا للإدارة القانونية بالهيأة العامة للشباب والرياضة، وعضوا للاتحاد الفرعي لكرة القدم الذي يرأسه الأستاذ إبراهيم الشلماني، وبعد قدومي لنادي الهلال قدمت استقالتي من الاتحاد الفرعي، لعدم جواز الازدواجي في العملين، وبما أنني محامي وبحكم أنني أبن للوسط الرياضي، قد عملت في كل من النادي الأهلي ونجوم السلماني، وأيضا اشتغلت فترة مع نادي النجمة، وبالرجوع إلى كيفية عملي بالنادي الأهلي، فقد التحقت بالعمل به كرئيسًا للمكتب القانوني بالنادي الأهلي عامي 2016- 2017، وأيضًا محاميًا للنادي إلى جانب العمل الإداري بالنادي.

وحول مجيئه لنادي الهلال واختياره رئيسًا لمجلس إدارته يتحدث نادر إبراهيم بوشناف: “بما أنا والدي ووالدتي أيضًا من مشجعي نادي الهلال، وقد سبق لوالدي أن تم أختياره عام 2017 لرئاسة مجلس الإدارة به، ولكنه لم يُباشر نظرًا بسبب عمله بمصرف الاجماع العربي، وفي عام 2018 تقدمت للعمل بنادي الهلال وبالفعل تم اختياري بالاجماع، ومن ذلك الوقت أباشر عملي بنادي الهلال العريق”.

وحول التوثيق الرياضي يرى الأستاذ المحامي نادر بوشناف: “حقيقة أنا من هواة التوثيق الرياضي، وتربطني علاقة كبيرة مع الأستاذ الكبير والموثق الرائع فيصل فخري، وكنت من رواد مكتبته القيمة ببيته، وهو الذي شجعني لاستكمال كتابي “ولد بطلا”، بعد أن عرضت عليه نسخة من كتابي قبل الطبع، حيث قام الأستاذ فيصل بمراجعة الناحية التاريخية، وأيضًا قام بتزويدي ببعض المعلومات التي كانت تنقصني، وللحقيقة كنت قبل ذلك أتردد على دار الكتب الوطنية، والذي سهّل مهمتي الأستاذ المرحوم علي الوحيشي”، بما أنني تربطني علاقة بابنه عبد الباري، حيث قام بمنحي تصريح لزيارة الدار، وبالذات القسم الذي يحتوي على الصحف والجرائد الرياضية في حقبة زمنية ماضية، من الخمسينيات والستينيات التي قمت بالتوثيق من خلالها، ولمدة سنة كاملة، وأنا أتردد على الدار الوطنية، من أجل الحصول على ما أود توثيقه، وأيضًا لا أنسى دور الأستاذ الفاضل والصحفي المخضرم أحمد بشون، الذي زودني ببعض المعلومات والصور، والأستاذ خليفة بن صريتي، والأستاذ الكابتن أحمد بن صويد، وأيضًا قابلت اللاعب الدولي المرحوم محمد الحداد أقعيم، نظرًا لأن حفيده من ضمن دفعتي، وهو محمد أبن عمر الحداد وهو أيضًا خريج قانون الذي زودني ببعض المعلومات أيضًا، وشاء القدر أن أقابل لأستاذ الفاضل المرحوم الحاج عبد العالي العقيلي، حيث رافقني الأستاذ مروان الطشاني لزيارته في بيته، وهو أيضًا مدني ببعض المعلومات، وبذلك استطعت مقابلة رموز النادي الأهلي الذين لم يبخلوا علي بالبيانات والمعلومات، حتى يخرج كتابي “ولد بطلا”، وفي نفس الوقت كنت أقوم بتجهيز كتابين الأول عن جمعية عمر المختار الوطنية، يتحدث عن ” التاريخ الرياضي والكشفي والثقافي لجمعية عمر المحتار الوطنية من عام 1943 وحتى 1951 “، والثاني عن نادي الهلال والذي يحكي عن سيرة نادي الهلال منذ عام 1951 وحتى 1969”.

ويتابع نادر إبراهيم بوشناف: “شهادة يجب أن أتناولها حول كتاب الأستاذ خليل بن دردف “مباريات الدوري الليبي لكرة القدم”، وهذا الكتاب ممتاز جدًا، به مجهود كبير من أجل التوثيق للأجيال القادمة، فهو مرجع لنا جميعًا للعودة إلى النتائج السابقة بين الفرق، والذي دونت به كل ما يتعلق بكل مباراة، وتم التوثيق لها وبالكتاب معلومات دقيقة جدًا”.

وحول برنامج نادي الهلال مستقبلا رغم غياب الأنشطة الرياضية قائلا : “نادي الهلال مؤسسة كبيرة وضمن الأندية العريقة في البلاد، وأنا دائمًا أنظر لهذا النادي بأن يكون له دورًا أكبر، مما نحن فيه وتصبح نتائجه في كل الألعاب هي الأفضل، والحمد لله وضعنا خطة إستراتيجية مستقبلية، وتركيزنا الحالي بشكل كبير على البنية التحتية أولا، حيث قمنا بتجهيز واستكمال الملعب الجانبي من حيث العشب الصناعي، وتم صيانة الملعب الرئيسي “ملعب المرحوم مصطفى أبوسته”، ثم جلبنا أرضية جديدة لقاعة اليد، وتم استكمالها بالكامل، وقمنا بإعداد خطة جديدة من أجل تغيير أرضية قاعة كرة السلة، بعد شهر رمضان المبارك، ومن ثم صيانة مبنى الإدارة بالكامل، وأيضًا تم تجهيز حجرة البلياردو والسنوكر، وأيضًا صيانة وتجهيز مقهى النادي من أجل استقبال رواد النادي وضيوفه، وأيضًا صيانة وبناء مسجد النادي الذي تكفل به رجل الأعمال السيد عمر المقصبي، وبالنادي يوجد مساحة خلف النادي لاستراحة وإقامة اللاعبين، ونعمل حاليًا من أجل تجهيز مكان لتطوير اللاعبين، وصالة للياقة تخص لاعبي كرة القدم، وأيضًا تركيزنا الكبير الآن على قطاع الناشئين”.

وتابع نادر إبراهيم بوشناف: “ففي قطاع الناشئين لكرة القدم، استطعنا التعاقد مع مدير فني تونسي السيد منصف سعيد، كان يشغل رئيس قسم التكوين بنادي الترجي التونسي، ويعمل منذ فترة وهو مقيم الآن ولم يغادرنا، وبالنسبة لقطاع كرة اليد يوجد لدينا مدير فني خاص بقطاع الناشئين الدكتور إكرامي حمزة من مصر الشقيقة، مقيم بيننا الآن، ويقوم بعمله من أجل إعداد مجموعة من الناشئين في كرة اليد، وأما بالنسبة لقطاع الكرة الطائرة، فقد تم التعاقد مع السيد عامر المصراوي تونسي الجنسية، وهو متخصص في لعبة الكرة الطائرة، وإعداد الناشئين وهو أيضًا موجود بالنادي، ويعمل بكل اقتدار، وبذلك نكون قد استكملنا أغلب الألعاب الجماعية في قطاع الناشئين، من أجل أعداد وتكوين لاعبين على مستوى عالِ من الفن الكروي الحديث في هذه الألعاب، وأما في كرة السلة؛ فقد تم التعاقد مع المدرب المصري أحمد رجب، ولكن حال دخوله بنغازي في هذه الفترة من قفل المطار بسبب جائحة كورونا”.

ويضيف نادر إبراهيم بوشناف : “في الجانب الأدبي والثقافي الذي يعتبر نادي الهلال من الآوائل في هذا الجانب، حيث أصدرنا قرار بتكليف الأستاذ أبو بكر بن شتوان، رئيسًا للجنة الثقافية بالنادي، ومعه نخبة من المثقفين والخبرات النادي والعربي حويو، من الرموز الثقافية بالنادي، وشهر رمضان المبارك دائمًا يشتهر بأعداد وإقامة الندوات الأدبية والثقافية والنشاطات العامة، حيث قمنا بتجهيز قاعة محاضرات أطلق عليها اسم قاعة “الشهيد مفتاح بوزيد”، وبأفضل وأحدث طراز، وحتى المقاعد التي تم جلبها هي من الدرجة الأولى تخص قاعات المحاضرات، تم استيرادها من جمهور مصر العربية، وللعلم أيضًا فقد تم افتتاحها لأي جهة تود إقامة محاضرات أو ندوات بالمجان، وقد سبق وأن استضفنا بعض الندوات وهي لا تخص النادي، وليست لنا علاقة بها، وقد افتتحت أمامها بالمجان”.

وأجاب نادر إبراهيم بوشناف عن بعض التساؤلات قائلا : “بالنسبة للخبرات الذين قدموا كل أوقاتهم وجهدهم لكل الألعاب بالنادي، ومنها لعبتي الطائرة والسلة، وما قام به كل من السيدين يونس الزوي في قطاع الطائرة، والكابتن عمر جعاكه في قطاع السلة”.

ويضيف نادر إبراهيم بوشناف : “الحقيقة ليس لدي صفحة في فيسبوك، ولكن تم إرسال منشورك لي، والذي وجهت فيه رسالة لي بشأن السيد يونس الزوي، والذي يفترض أن يكون في مقدمة البعثة التي شاركت في البطولة العربية للكرة الطائرة في القاهرة، وأخيرًا كما جاء في منشورك، ولكن في ذلك الوقت كانت رسالتنا وبها أسماء البعثة قد وصلت القاهرة، وتم اعتماد ما جاء بها من أسماء واعتمدت على أثرها تأشيرات الدخول بالنسبة لهم، والحقيقة وتكريمًا للسادة: يونس الزوي وأبوبكر بن شتوان، كان يجب أن يكونوا من ضمن البعثة، والحقيقة إن السيد يونس الزوي قدم من جهده الكثير للكرة الطائرة، وعندما تم تسوية الديون القديمة على النادي فقد ركزنا على رموز النادي أمثال الكابتن عمر جعاكة، ويونس الزوي، اللذان لديهما ديون سابقة على النادي، فقد تم التركيز عليها بالنظر للرياضيين الذين لا زالوا معنا”.

سيرة ذاتية

نادر إبراهيم بوشناف، من مواليد مدينة بنغازي عام 1982، حاصل على ليسانس في القانون من جامعة بنغازي عام 2003، عملت بمجلس التخطيط الوطني الاستراتيجي بعدما تخرجت مباشرة، ثم التحقت بالنيابة العسكرية “وكيل نيابة عسكرية”، ومن ثم التحقت بمعهد القضاء بطرابلس “الدفعة 15″، حيث تحصلت على دبلوم قضائية عام 2007، وعليه التحقت فيما بعد بالسلك النيابة العامة “وكيل نيابة عامة”، حتى عام 2012، وخلالها اشتغلت مديرًا للنيابة الهجرة غير المشروعة، ومديرًا لنيابة الجرائم الاقتصادية، ومديرًا لنيابة جنوب بنغازي، وفي عام 2012 سافرت إلى ماليزيا لغرض دراسة القانون الدولي، حيث تحصلت على شهادة ماجستير القانون الدولي مع مرتبة الشرف، ثم رجعت إلى بنغازي في عام 2014 عاد العمل في السلك النيابي قليلا، حيث اشتغلت بها فترة من الزمن حتى عام 2015، وهنا قدمت استقالتي من العمل النيابي، وقمت بافتتاح شركة خاصة بالمحاماة، وبالتوازي مع هذه الشركة قمت بافتتاح شركة للخدمات النفطية تخص القطاع الخاص، وأنا الآن محامي لشركة الخليج العربي للنفط منذ عام 2015 حتى الآن. (وال- بنغازي) إ م/ر ت

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