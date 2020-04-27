نادي الاتحاد المصراتي يستثمر فترة توقّف النشاط

تستمر الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بنادي الاتحاد المصراتي في إنهاء أعمالها التي تتضمن صيانة مرافق النادي حتى يكون جاهزا في الفترات المقبلة فور استئناف النشاط.

وبحسب ما نشرته إدارة النادي عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الشركة المنفذة أكملت تركيب أبواب المدرجات في ملعب النادي.

كما أشارت الصفحة الرسمية في الأيام الماضية إلى الانتهاء من تركيب حُجرات تغيير الملابس بالإضافة إلى صالة الاستشفاء الخاصة بالرياضيين، وذلك ضمن خطة الصيانة الشاملة.

ويعتبر نادي الاتحاد المصراتي من بين الأندية الأكثر اهتماما بالبنية التحتية في الفترة الأخيرة إذ استغل فترة التوقف الحالية المفروضة من قبل هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق على خلفية انتشار فيروس كورونا في مواصلة أعمال الصيانة.

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