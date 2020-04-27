اخبار الرياضة

نادي الاتحاد المصراتي يستثمر فترة توقّف النشاط

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بنادي الاتحاد المصراتي في إنهاء أعمالها التي تتضمن صيانة مرافق النادي حتى يكون جاهزا في الفترات المقبلة فور استئناف النشاط.

وبحسب ما نشرته إدارة النادي عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الشركة المنفذة أكملت تركيب أبواب المدرجات في ملعب النادي.

كما أشارت الصفحة الرسمية في الأيام الماضية إلى الانتهاء من تركيب حُجرات تغيير الملابس بالإضافة إلى صالة الاستشفاء الخاصة بالرياضيين، وذلك ضمن خطة الصيانة الشاملة.

ويعتبر نادي الاتحاد المصراتي من بين الأندية الأكثر اهتماما بالبنية التحتية في الفترة الأخيرة إذ استغل فترة التوقف الحالية المفروضة من قبل هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق على خلفية انتشار فيروس كورونا في مواصلة أعمال الصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك