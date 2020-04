الهولندي روبن في طريقه للعدول عن قرار الاعتزال

قال النجم الهولندي أرين روبن إنه يُفكر جدياً في العدول عن قرار الاعتزال والعودة لممارسة كرة القدم مُجدَّداً عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

ولم يُخفِ النجم الهولندي حنينه لكرة القدم من خلال تصريحات صحفية حيث قال إن الفكرة تراوده حاليا وبقوة وينتظر انتهاء أزمة كورونا لكي يقرر أين ستكون وجهته القادمة.

وتعد فترة لعب روبن رفقة بايرن ميونيخ الألماني هي الأفضل إذ حقق العديد من الألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وقرر روبن الاعتزال في الصيف الماضي بعد مسيرة ناجحة لعب أثناءها للعديد من كبرى الأندية الأوروبية من بينها ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

