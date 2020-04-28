الأولمبية الليبية تطلق بطولة افتراضية استعراضية

تعتزم اللجنة الأولمبية الليبية إطلاق بطولة افتراضية استعراضية خلال أيام شهر رمضان وحتى نهايته.

وتتكون البطولة بمجموعة من الشروط تم نشرها على صفحة اللجنة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أهمها التزام المتسابقين بإرسال الفيديو في التوقيت ذاته.

وقامت الأولمبية الليبية بتخصيص لجنة لتقييم المشاركين في البطولة من بينهم اللاعب الاستعراضي عبدالمعز برباش، واللاعب الاستعراضي حسن عبدالرحيم، إذ ستشرف اللجنة على تقييم المشاركين طيلة أيام البطولة في شهر رمضان.

ورصدت اللجنة الأولمبية مكافأة مالية للاعب المُتوّج باللقب تصل لحوالي 1000 دينار ليبي كحافز وتشجيع على المشاركة.

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