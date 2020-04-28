تعرف على شرط ريال مدريد لبيع لوكا يوفيتش لميلان الإيطالي

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، شرطه للموافقة على بيع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت على ترحيب ريال مدريد ببيع الصربي لوكا يوفيتش، بعد الفشل في إثبات قيمته الفنية، وسط اهتمام من ميلان بالتعاقد معه.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن ريال مدريد يطالب في الحصول على 60 مليون يورو للتنازل عن لوكا يوفيتش، وهي قيمة انتقاله من فرانكفورت الألماني الصيف الماضي.

أضافت، إن ميلان ليس مستعدًا لتلبية مطالب ريال مدريد بشأن لوكا يوفيتش، لكن النادي الملكي لديه اقتراح لحل الأمور العالقة في العملية.

تابعت، إن ريال مدريد سيتجه إلى إبرام صفقة تبادلية مع ميلان، لضم جيانلويجي دوناروما في حال ظهور مطالب بتخفيض سعر صفقة يوفيتش.

جدير بالذكر أن الصربي لوكا يوفيتش خاض 24 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم بجميع المسابقات وسجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

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