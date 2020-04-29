بريش: تخطيت خطر كورونا.. وعلى الليبيين الحذر

خرج حارس مرمى نادي الخمس أحمد بريش بفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طمأن خلاله الليبيين عن حالته الصحية عقب إصابته قبل حوالي ثلاثة أسابيع بفيروس كورونا أثناء فترة مكوثه في بلجيكا.

وقال بريش إنه يشعر بتحسن كبير واستطاع مغادرة المستشفى وحصل على تصريح طبي يؤهله لاستكمال باقي أيام علاجه من منزله تمهيدا لتخطيه الفيروس وعودته لاستكمال حياته بشكل طبيعي.

ودعا بريش الليبيين إلى ضرورة التماسك والالتزام بالإرشادات الطبية للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم وأدى إلى شل الحياة منذ شهر مارس الماضي وحتى أواخر أبريل الحالي.

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