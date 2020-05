ستجتمع أندية الدوري الممتاز يوم غد الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم [انترنت]

قال مدافع مانشستر يونايتد السابق، هاري نيفيل، إن استعجال استئناف موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توقف بسبب فيروس كورونا، ربما يعرض حياة اللاعبين للخطر.

وأبلغ نيفيل، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي ثماني مرات، شبكة “سكاي سبورتس التلفزيونية”: “لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي”.

وأردف الدولي الإنجليزي السابق: “لو نقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية ستقع على عاتقهم (مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي)، وأقول لهم هذه مخاطرة‬‬‬. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت”.

وأضاف نيفيل “لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر.. هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث (لو ألغي الدوري)”.

وستجتمع أندية الدوري الممتاز يوم غد الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في بريطانيا.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post نيفيل: استئناف الدوري الإنجليزي سيكون مخاطرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا