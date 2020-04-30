حضور ليبي لافت في لجان الاتحاد العربي للكرة المصغرة

اجتمع الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة لكي يتم التصويت واختيار مجموعة من اللجان الجديدة التابعة له بغية الإشراف على تطوير اللعبة.

ووقع الاختيار على الحكم الليبي محمد صالح زعلوك رئيسا للجنة التحكيم بينما سيمثل محمد رجب عبره ليبيا في رئاسة لجنة التسويق والإعلان.

وتكونت باقي اللجان من رئاسة جلبير عبود من لبنان كرئيس للجنة المسابقات وهشام فياض رئيسا للجنة الفنية وخالد الشوشان مسؤولا عن لجنة التقنيات والإعلام وكلفت كوثر بلحاج من تونس كرئيسة للجنة كرة القدم النسائية وسيشرف طارق العلايمي من تونس عن اللجنة القانونية.

وتعتبر ليبيا من أكثر الدول العربية والأفريقية اهتماما بلعبة الكرة القدم المصغرة حيث سبق لها أن قامت بتنظيم بطولة أمم أفريقيا قبل عامين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية