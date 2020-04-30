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الدوري السويسري في طريقه للعودة شهر يونيو

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعود الدوري السويسري مجددا في 8 يونيو القادم عقب تخفيف الحكومة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

ولن يكون الدوري بحضور الجمهور للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والمشجعين بل سيستكمل خلف أبواب مغلقة.

وتوقف الدوري السويسري في الثاني من شهر مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا وقرر الاتحاد تعليقه حتى نهاية شهر أبريل كموعد مبدئي.

وأعلنت هولندا وتبعتها فرنسا إلغاء بطولاتها في هذا الموسم لاستحالة عودتها بالنظر للخطورة المستمرة لفيروس كورونا بينما كانت جزر الفارو أول دولة أوروبية تعلن استئناف بطولتها في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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