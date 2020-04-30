الدوري السويسري في طريقه للعودة شهر يونيو

يعود الدوري السويسري مجددا في 8 يونيو القادم عقب تخفيف الحكومة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

ولن يكون الدوري بحضور الجمهور للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والمشجعين بل سيستكمل خلف أبواب مغلقة.

وتوقف الدوري السويسري في الثاني من شهر مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا وقرر الاتحاد تعليقه حتى نهاية شهر أبريل كموعد مبدئي.

وأعلنت هولندا وتبعتها فرنسا إلغاء بطولاتها في هذا الموسم لاستحالة عودتها بالنظر للخطورة المستمرة لفيروس كورونا بينما كانت جزر الفارو أول دولة أوروبية تعلن استئناف بطولتها في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

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