توتنهام يعود للتدريبات استعداداً لاستئناف البريمرليغ

عاد توتنهام إلى خوض تدريباته الجماعية بمقره وذلك تأهباً لعودة منافسات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وذلك عقب التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

وشهد تدريب الفريق اللندني الظهور الأول لمهاجم ونجم الفريق هاري كين بعد العودة من الإصابة في عضلة الفخذ والتي غيبته ثلاثة أشهر ليشارك في التدريبات رفقة زملائه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القطاع الطبي في العاصمة لندن تخوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وكانت عدّة أندية في البريمرليغ قد سمحت للاعبيها بالعودة إلى ملاعب التدريب حيث كان وست هام وبرايتون من أوائل الأندية التي عادت لخوض التمارين وسط هذه الظروف.

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