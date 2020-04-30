إدارة الأهلي تعقد اجتماعها الدوري الثاني هذا العام

عقدت إدارة النادي الأهلي بنغازي اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم الرئيس خالد السعيطي.

واستعرض الاجتماع مجموعة من البنود من بينها مستقبل الفرق الرياضية بالنادي والبنية التحتية إضافة إلى ملف الاستثمار وآخر مستجداته.

واستثمر مجلس الإدارة الاجتماع لبحث ملف الكادر الوظيفي بالنادي وإمكانية تقليص المرتبات وإعادة تشكيله من جديد كما توصل الحضور إلى استحداث أكاديميات رياضية تابعة للنادي يتم تأسيسها في الفترة المقبلة.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه الاجتماعات الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة.

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