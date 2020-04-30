اخبار الرياضة

إدارة الأهلي تعقد اجتماعها الدوري الثاني هذا العام

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت إدارة النادي الأهلي بنغازي اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم الرئيس خالد السعيطي.

واستعرض الاجتماع مجموعة من البنود من بينها مستقبل الفرق الرياضية بالنادي والبنية التحتية إضافة إلى ملف الاستثمار وآخر مستجداته.

واستثمر مجلس الإدارة الاجتماع لبحث ملف الكادر الوظيفي بالنادي وإمكانية تقليص المرتبات وإعادة تشكيله من جديد كما توصل الحضور إلى استحداث أكاديميات رياضية تابعة للنادي يتم تأسيسها في الفترة المقبلة.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه الاجتماعات الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك