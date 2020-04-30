الاتحاد الإسباني يطلب خطة عودة الليغا

تقرير 218

ستبدأ الكرة الإسبانية لملمة الحسابات بعد قرار الحكومة السماح بشكل مبدئي بعودة اللاعبين لخوض التدريبات بشكل تدريجي الأسبوع المقبل استعداداً لاستئناف الليغا قبل العودة الكاملة للتدريبات الجماعية في 18 مايو المقبل في إطار الخطة الموضوعة لعودة الدوري في يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الاتحاد الإسباني طلب من رابطة الليغا خطة شاملة من أجل عودة المسابقات مجدداً الالتزام بالإجراءات الشاملة احترازياً للحماية من كورونا، الصحيفة أشارت إلى أن الاتحاد الإسباني طلب أن تكون الخطة هدفها الأول ضمان سلامة العاملين بمسابقة كرة القدم بمن فيهم اللاعبين.

وستعود التدريبات بشكل فردي ابتداء من الرابع من مايو المقبل في الملاعب ولن يكون هناك أي اتصال بين اللاعبين إضافة إلى المسافة القانونية وشروط اختبارات الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا على أن يذهب اللاعبون مباشرة إلى منازلهم فور انتهاء التدريبات دون الدخول لغرف خلع الملابس لمنع الاختلاط فيما بينهم.

وتستعد أندية الليغا مجدداً إلا أن الصراع بين الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين ربما يتواصل لفترة في حال التأجيل وقبل نهاية مايو اليويفا ينتظر الرد النهائي حول إمكانية استكمال الموسم من عدمه أو إلغائه حال الدوري الفرنسي والهولندي.

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