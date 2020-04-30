اللجنة الأولمبية تنظم بطولة استعراضية لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد اللجنة الأولمبية الليبية لإطلاق بطولة كرة القدم الاستعراضية الرمضانية التي تنظمها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك غداً الجمعة .

ووضعت اللجنة الأولمبية شروط المشاركة ومعلومات عن البطولة عبر صفحتها الرسمية، حيث يلتزم المتسابق بإرسال الفيديو في الوقت المحدد .

و يتضمن كل دور من أدوار البطولة جولة واحدة فقط بفيديو واحد بزمن أقل من 60 ثانية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية أنه يحق للجنة المنظمة أن تطلب فيديو آخر في حالة تقارب المستوى بين أكثر من لاعب .

وأكدت انها تمتلك وحدها حقوق عرض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون في صفحتها الرسمية.

وبحسب اللجنة الأولمبية فأن المشاركة مفتوحة سواء كانت للاعبين الرسميين أو الهواة ولمختلف الأعمار من داخل أو خارج ليبيا.

ورصدت اللجنة الأولمبية كأس وجائزة مالية بقيمة 1000 دينار ليبي للفائز بالبطولة .

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