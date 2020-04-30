أندية الدوري الفرنسي تهدد باللجوء للقضاء .. اعرف السبب

أبدت العديد من الأندية اعتراضها على نظام الصعود والهبوط بالدوري الفرنسي، وكذلك نظام التأهل للمسابقات الأوروبية، بعد قرار رابطة الدوري الفرنسي إنهاء الموسم والاعتراف بجدول المسابقة الحالي على أنه النهائي

وتأهل نادي مارسيليا إلى دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بصفته صاحب المركز الثاني، على أن يشارك نادي رين في الملحق المؤهل إلى نفس البطولة.

وقررت الرابطة أيضاً هبوط كل من أميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية، لوجودهما في مراكز الهبوط قبل إنهاء البطولة، إضافة إلى إعلان فريق لوريان كبطل للدرجة الثانية وصعوده إلى الدوري بالموسم المقبل، رفقة فريق لينز صاحب المركز الثاني.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ذكرت أن العديد من الأندية تهدد بالفعل باللجوء للقضاء ومقاضاة الاتحاد الفرنسي، خاصة الأندية المتضررة من نظام الهبوط وكذلك التأهل الأوروبي في الموسم المقبل.

وكانت رابطة أندية الدوري الفرنسي، قد منحت حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، وذلك بعد أن تم إلغاءها بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول المسابقة برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.

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