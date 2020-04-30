الموت “عقبة جديدة” أمام عودة الدوري الإسباني

تعمل رابطة الدوري الإسباني جاهدة لاستئناف المسابقة خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة من التوقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في جميع دول العالم.

وكانت السلطات الحكومية قد سمحت بعودة فرق الليجا للتدريبات بشكل فردى بداية من يوم 2 مايو المقبل، تمهيداً لاستئناف النشاط.

ورغم شغف الكثيرين وترقبهم لعودة الليجا من جديد، فإن هناك أصوات معارضة وأخرى تنادى بضرورة إلغاء الموسم، خوفاً من انتقال العدوى بين عناصر اللعبة.

رفض البرازيلي جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا فكرة التعجل في عودة النشاط الكروي، وهو ما أكده في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية”.

وقال في هذا الصدد: “يمكننا تفهم حرص الكثيرين على عودة الليجا بسبب الضغوط المالية على الرابطة والأندية، لكننا لا يجب علينا التسرع، مع ضرورة وضع القضايا الجوهرية على رأس أولوياتنا”، مضيفا: “من الممكن أن يتسبب هذا التعجل في إصابة أي فرد من أفراد أسرنا أو زملائنا بالفيروس، أو قد يؤدى ذلك إلى موته”.

ويرى المدافع البرازيلي أنه من الضروري عدم العودة لاستكمال الموسم ما لم تتوفر الضمانات اللازمة، حيث قال: “يجب أن نعود عندما لا يكون هناك أي مخاوف بشأن العودة، وأن تكون هناك ضمانات لعدم وجود أي مخاطر”.

وحث باوليستا القائمين على كرة القدم الإسبانية، على ضرورة اتباع الدول التي اتخذت تدابير أكثر صرامة، ووضعت سلامة البشر على رأس الأولويات قبل كرة القدم.

واختتم بقوله: “أنا متأكد من أن المال لا يعنى كل شيء بالنسبة لغالبية لاعبي كرة القدم، وعلى الرغم من حبي للرياضة واللعبة، فإنني أحب وأحترم حياة كل إنسان قبل أي شيء آخر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية