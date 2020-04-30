عرض خيالي على بوتشينيو لإغرائه بتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

عرض ملاك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الجدد، مقبل مالي مغري وخياليا على الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو بعدما تم وضعه كخيار أول لكي يقود الفريق في المرحلة المقبلة

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن الصندوق السعودي العام للاستثمار الذي سيمتلك قريباً غالبية أسهم النادي، يريد أن يكون بوتشينيو قائد المشروع الجديد، حيث يريد النادي الإنجليزي دفع راتب كبير لبوكيتينو، يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

وإذا لم تنجح المساعي في التعاقد مع بوكيتينو، فإن هناك خيارات بديلة، مثل الإيطالي ماسيمليانو أليجري، والبرتغالي خورخي جيسوس.

وكان بوكيتينو “48 عاماً” قد أشرف على تدريب إسبانيول، وساوثهامبتون، ولكن التجربة الأبرز مع توتنهام التي انتهت في هذا الموسم. ويقضي المدرب المُقال من سبيرز يقضي هذه المدة بدون عمل، بعد رحيله عن توتنهام في نوفمبر الماضي واستبداله بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي حالة قبوله العرض الجديد، سيحصل بوتشيتينو على راتب سنوي تصل قيمته 18 مليون جنيه إسترليني بوظيفته الجديدة مع نيوكاسل.

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