فلايني ينقذ ناديه السابق من الإفلاس

قرر البلجيكي مروان فلايني لاعب شاندونج لونينج الصيني اقراض ناده السابق ستاندارليج الذي يعاني من أزمات مالية، بمبلغ 3 ملايين يورو، بحسب ما ذكرت صحف بلجيكية اليوم الخميس.

ويسير فلايني (32 عاما)، لاعب شاندونج لونينج الصيني راهنا ومانشستر يونايتد الانجليزي سابقا، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي استثمر ايضا في الشركة المالكة للنادي “ايموبيليار ستاندار دو لياج”.

ذكرت صحيفة “لا درنيير أور” البلجيكية، امتلك فيتسل اخيرا 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي قد رفض في 8 أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندارليج لعدم ملاءمته مالياً. وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات إلى درجات الهواة.

استأنف ستاندارليج امام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة “بلغا”، وتصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 مايو.

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