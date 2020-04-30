الجابر أقوى المرشحين لتولي إدارة الكرة في نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن أسطورة الهلال ومنتخب السعودية السابق، سامي الجابر، بات مرشحًا لمنصب مستشار إدارة الكرة في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي اقتربت ملكيته من الانتقال من مايك أشلي المالك الحالي إلى صندوق الاستثمار السعودي مقابل حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن ملاك نادي نيوكاسل يونايتد الجدد يدرسون الاستفادة من رمز كرة القدم السعودية البالغ من العمر 47 عامًا عقب شراء النادي بجانب التعاقد مع البرتغالي خورخي جيسوس كمدير فني حيث سبق أن دافع الأول عن ألوان الهلال وتولى رئاسة النادي، كما عمل الثاني مديرا فنيا للفريق في وقت سابق.

من جهة أخرى تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام الإدارة الجديدة بضم سالم الدوسري جناح فريق الهلال، وذكر موقع ” Technocodex” الإنجليزي، أن نيوكاسل سيتعاقد مع النجم السعودي سالم الدوسري، لاعب الهلال، في حال تم الاستحواذ على النادي من قبل صندوق الاستثمار السعودي، وأنه قد يكون أولى صفقات النادي الجديدة، في الموسم المقبل.

وكانت للدوسري، صاحب الـ28 عاما، تجربة أوروبية قصيرة مع فريق فياريال الإسباني، عندما انضم إليه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في يناير 2018، ولعب مع فريق الغواصات مباراة واحدة أمام ريال مدريد. صندوق الاستثمار السعودي سيستحوذ على نسبة 80% من ملكية نيوكاسل، أما الـ20% المتبقية من أسهم النادي فستكون كما هي مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي بنسبة 10%، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين بنسبة 10%.

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة قبل توقف مسابقة البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا.

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