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ليفانتي يتبرع بمعدات طبية لمستشفيات فالنسيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ليفانتي تسليم دفعة جديدة من المعدات الطبية إلى مؤسسة فالنسيا الخيرية، ليقدم النادي الدفعة الثالثة من الأجهزة الطبية بحسب ما أعلنته المؤسسة المالكة للنادي.

وبحسب بيان ليفانتي تم تسليم دفعة من المعدات الطبية تبلغ قيمتها قرابة مئتين وسبعة وتسعين ألف يورو ضمن حملة المساعدات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأشار النادي في البيان بأنه قدم خمسين ألف قناع إضافة إلى ستة آلاف بدلة واقية كاملة من خلال الحملة الحالية والتي شارك فيها قرابة خمسمائة شخص من موظفين وفنيين ولاعبين وإداريين من جميع فرق النادي.

وسلم النادي في حملته الأخيرة مائة قناع طبي وستة آلاف نظارة واقية إلى المراكز العليا والمستشفيات في مدينة فالنسيا للحد من انتشار الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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